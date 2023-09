Bundesweite Fahndung nach Johann G.

Dresden. Seit Monaten wird der Lebensgefährte der verurteilten Leipziger Antifaschistin Lina E. bereits mit Haftbefehl gesucht. Nun fahnden der Generalbundesanwalt und das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen bundesweit öffentlich nach dem 30Jährigen, der als Kopf der Gruppe um Lina E. bezeichnet wird, wie am Montag bekanntgegeben wurde. Er sei dringend der Mitgliedschaft in einer »kriminellen Vereinigung« und der Beteiligung an mehreren gewaltsamen Übergriffen verdächtig. (dpa/jW)