China betont Anspruch auf Atoll

Beijing. Nach Berichten über eine »schwimmende Barriere« im Südchinesischen Meer hat Beijing seinen Anspruch auf das Gebiet betont. Die Huangyaninsel, wie das sonst auch Scarborough-Riff genannte Atoll in der Volksrepublik heißt, gehöre rechtmäßig zum Territorium Chinas, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag in Beijing. Ein Schiff der philippinischen Behörde für Fischerei und Wasserressourcen habe am Freitag versucht, ohne Genehmigung Chinas in das Atoll einzudringen, das Boot wurde rechtskonform abgefangen. (dpa/jW)