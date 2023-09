Republikaner verteidigen Frankreichs Senat

Paris. Bei der Senatswahl in Frankreich hat die rechtskonservative Opposition am Sonntag ihre traditionelle Dominanz verteidigt. Mit der Wahl werde die »Senatsmehrheit« der Konservativen und des Zentrums in der Kammer »bestätigt«, sagte Bruno Retailleau von Les Réplublicains, wie AFP am Abend meldete. Der ultrarechte Rassemblement National (RN) zieht mit drei Senatoren wieder in die Parlamentskammer ein. Sinnbildlich für die mangelnde Verankerung der Präsidentenpartei Renaissance stand die Niederlage von Staatssekretärin Sonia Backès. Sie kandidierte als einziges Regierungsmitglied für den Senat und unterlag dem parteilosen Robert Xowie in einer Stichwahl in Neukaledonien. (AFP/jW)