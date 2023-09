Israel: Drohnenangriffe auf Hamas-Stellungen

Gaza. Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge nach Ausschreitungen an der Grenze zum Gazastreifen das palästinensische Gebiet mit Drohnen angegriffen. Dabei seien »zwei militärische Stellungen der Hamas« in den Gebieten Bureidsch und Dschabalija ins Visier genommen worden. Ein Sprengsatz sei auf israelische Soldaten geworfen worden, niemand wurde verletzt. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte seinerseits mit, dass fünf Palästinenser bei einer Demonstration entlang der Grenze »durch israelische Kugeln« verletzt worden seien. Auslöser der jüngsten Zusammenstöße war eine Ankündigung Israels, den Grenzübergang Eres aus Sicherheitsgründen weiterhin geschlossen zu halten. Tausende Palästinenser wurden damit trotz ihrer Arbeitsgenehmigung für Israel an der Einreise gehindert. (AFP/jW)