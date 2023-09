Nachschlag: Einer blüht auf

Rüdiger Wölk/imago images Auf dem Weg nach oben: Michael Roth, hier als Bewerber für den SPD-Vorsitz (Kamen, 28.9.2019)

Richtig rund läuft es für die Siegfriedensfraktion im Bundestag nicht. Die mit Fanfaren begrüßten Panzerschlachten fallen eher enttäuschend aus, und sogar in Polen ist der Stimmungsabfall so bedenklich, dass die Regierungspartei im Wahlkampf so tun muss, als sei sie auf noch mehr Waffenlieferungen gar nicht so scharf. Ehrensache, dass sich da Michael Roth im Deutschlandfunk zuschalten lässt, kongenial interviewt von Thielko Grieß. Dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses missfällt, dass die Diskussion über die Unterstützung Kiews sich zuletzt auf Marschflugkörper beschränkt hat. Er hofft, dass der Kanzler zu einer Entscheidung kommt: »Sie wissen, ich gehöre in Sachen Unterstützung der Ukraine zum Team Tempo.« Roth plaziert am Anfang des Gesprächs zwei Punkte: Russland führt einen »Vernichtungskrieg«, und es gibt keine einzelne »Wunderwaffe«. Die routinierte Relativierung von deutschen Massenverbrechen und die lockere Verwendung von Nazivokabular – der Mann blüht richtig auf in dieser großen Zeit. (np)