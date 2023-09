Haushaltskürzungen: »Katastrophe mit Ansage«

IMAGO/Funke Foto Services

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat von Juni bis September 2023 eine Befragung in seinen Einrichtungen und Diensten zur Entwicklung von Arbeitsbelastung und Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten durchgeführt. Zu den Ergebnissen erklärten Kathrin Sonnenholzner und Michael Groß, Präsidentin und Präsident der Awo:

Ursprünglich wollten wir uns ein Bild davon machen, wie die zunehmende Zahl von Einsamkeit und Armut betroffener Menschen sich auf die soziale Infrastruktur auswirkt. Gibt es überhaupt genügend Angebote, um die Betroffenen aufzufangen? Und halten die bestehenden Strukturen dem wachsenden Druck stand? Dann traf uns mitten in der Sommerreise die Ankündigung des radikalen Sparhaushaltes. Aus unserer Sicht ist das eine Katastrophe mit Ansage, die nicht nur einzelne Menschen im Stich lässt, sondern einen Zusammenbruch der sozialen Versorgung insgesamt drohen lässt.

Wir sehen ganz deutlich, dass die soziale Versorgung vielerorts nur noch durch viel guten Willen und Aufopferungsbereitschaft aufrechterhalten werden kann. Die Lage ist mehr als prekär. Das bedeutet ganz konkret, dass Menschen, die Hilfe brauchen, abgewiesen werden müssen. Viele Mitarbeitende und Ehrenamtliche sind hoch belastet oder überlastet, und die Anforderungen steigen insbesondere in strukturschwachen Quartieren täglich. In diese Lage hinein massiv den Sozialstaat zusammenzukürzen, kann man nur als unverantwortlich bezeichnen. Gerade jetzt müssen wir in Menschen und soziale Strukturen investieren. Viele fühlen sich politisch übergangen, und wir verlieren sie als wichtige Stützen unserer Gesellschaft.

Anlässlich des Internationalen Tages der Gebärdensprache am 23. September erklärte Sören Pellmann, Sprecher für Inklusion und Teilhabe der Fraktion Die Linke im Bundestag:

Gebärdensprachen sind natürliche Sprachen, die die kulturelle Identität und die Menschenrechte von gehörlosen Menschen ausdrücken. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der sprachlichen Vielfalt unserer Gesellschaft und verdienen Anerkennung und Schutz. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland 2009 ratifiziert hat, verpflichtet die Staaten dazu, die Gebärdensprachen zu fördern und den Zugang zu ihnen zu gewährleisten. Leider ist die Situation in Deutschland noch weit von diesem Ziel entfernt.

Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist zwar seit 2002 als eigenständige Sprache anerkannt, aber nicht als Amtssprache. Das bedeutet, dass gehörlose Menschen keinen Anspruch auf Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher haben, wenn sie mit Behörden, Ärzten oder Gerichten kommunizieren wollen. Sie müssen oft selbst für die Kosten aufkommen oder auf schriftliche Kommunikation ausweichen, die für viele nicht ausreichend ist. Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens fehlt es an Barrierefreiheit für gehörlose Menschen. Ob Bildung, Kultur, Medien oder Politik – überall stoßen sie auf Hindernisse, die ihre Teilhabe erschweren oder verhindern. Es gibt zu wenige Angebote in DGS, zuwenig Untertitelung oder Visualisierung von Informationen, zuwenig Sensibilisierung und Qualifizierung von hörenden Menschen.