Tödlicher Trend des Tages: Deo-Challenge

Monika Skolimowska/dpa

Na, liebe Leser, heute schon eine Extraportion Deospray eingeatmet? Nein? Dann gehören Sie vermutlich nicht zu unseren Jüngsten, mindestens nicht zu den Dümmsten, die gerade in beinahe sämtlichen Qualitätsmedien gewarnt werden, doch bitte Haut und Lunge vom neuesten Tik-Tok-Trend zu lassen – der mordshippen Deo-Challenge. Neugierig gewordene (Ex-)Klebstoffschnüffler müssen wir enttäuschen: Deo im Hals kickt nicht. Beziehungsweise nur einmal richtig fies. Dann nie wieder. Wenn es dumm läuft. So wie kürzlich bei einer 17jährigen in Schleswig-Holstein oder einem 15jährigen im Kreis Coesfeld.

Aktuell warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung vor der lebensgefährlichen »Erfrischung«, die mit albernen Challenges wie der Ice-Bucket- oder Squat-Challenge tatsächlich nicht zu vergleichen ist. Eher mit der Hot-Chip-Challenge: Nach Berichten der New York Times starb ein 14jähriger nach dem Verzehr eines offensichtlich ziemlich scharfen Tortilla-Chips. In Euskirchen musste Ende August – so ein Glück – bloß der Notarzt kommen, weil ein paar Schüler heiß waren auf brutal »heiße« Chips und ein paar Sekunden läppischen Tik-Tok-Fame.

Tja, der stets fragile Selbstwert in der verdammten Pubertät. War früher nicht besser, aber da gab es halt die sozialen Medien nicht. Stinkendes Deo wäre nicht viral gegangen, die Temperatur auf der Haut zahlreicher Teenager nicht innerhalb weniger Sekunden auf bis zu minus 30 Grad Celsius gesunken. Danach kann man sie wegwerfen. Und über den Hals? Gelangt das Zeug in hohen Konzentrationen in den Körper, schädigt es Herz und Nieren, kann zu Bewusstlosigkeit, Herzversagen und Atemlähmungen führen. Schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Man könnte an dieser Stelle fragen, weshalb die jungen Leute keine ordentlichen Drogen nehmen, aber das tun sie ja sowieso.