Griechische Lager völlig überfüllt

Athen. Wegen Überfüllung von zwei Lagern auf den griechischen Inseln vor der türkischen Küste hat Athen 932 Asylsuchende zum Festland gebracht, wie das Migrationsministerium am Freitag mitteilte. Seit dem 1. September kamen knapp 7.200 Migranten aus der Türkei hinzu, schrieb die Athener Zeitung Kathimerini am Freitag. Am schlimmsten ist die Lage im Lager von Samos. Das Camp (2.040 Plätze) ist mit 3.353 Migranten überfüllt. Auch das Lager auf der Insel Leros ist weit über seiner Kapazitätsgrenze ausgelastet. (dpa/jW)