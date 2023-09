Tschechien: Geflüchtete vor Prag gestoppt

Hodonín. In Tschechien hat die Polizei einen Kastenwagen gestoppt, in dem 33 Personen aus Syrien, darunter zehn Kinder, zu flüchten versuchten. Der mutmaßliche »Schleuser« sei bei der Polizeikontrolle am späten Donnerstag abend in der Nähe von Hodonín festgenommen worden, knapp 240 Kilometer südöstlich von Prag. Er müsse sich wegen Beihilfe zum unbefugten Übertreten der Staatsgrenze verantworten. Die Geflüchteten sollen im Rahmen eines Rücknahmeabkommens an die benachbarte Slowakei übergeben werden. (dpa/jW)