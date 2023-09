EU-»Migrationspakt«: Erstes Geld an Tunis

Brüssel. Im Rahmen des Brüsseler »Migrationspakts« mit Tunesien fließt die erste Geldzahlung an das nordafrikanische Land. 127 Millionen Euro werde in den kommenden Tagen auf den Weg gebracht, hieß es von der EU-Kommission am Freitag. Ziel sei »ein hartes Durchgreifen gegen illegale Schleusernetzwerke«, bekräftigte Sprecherin Ana Pisonero. Faktisch soll die tunesische Regierung Asylsuchende davon abhalten, in Richtung Europa zu fliehen. (AFP/jW)