Krim: Ukrainischer Beschuss mit Marschflugkörpern

Simferopol. Mehrere Marschflugkörper sind nach offiziellen russischen Angaben über der Krim abgefangen worden. Dies teilte der Gouverneur der Schwarzmeerhalbinsel Sergej Axjonow am Freitag auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Anzahl der abgeschossenen Flugobjekte präzisierte er nicht. Am Nachmittag meldete der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, mindestens eine ukrainische Rakete sei in das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte im Hafen der Stadt eingeschlagen. Raswoschajew machte keine Angaben zu den Schäden, warnte aber vor weiteren Angriffen. In sozialen Netzwerken kursierten Fotos und Videos, die dicke Rauchschwaden über dem Gebäude zeigten. Der Beschuss soll vorläufigen Angaben zufolge mit den vom Westen gelieferten Marschflugkörpern des Typs »Storm Shadow« erfolgt sein. (dpa/jW)