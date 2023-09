Iran: Todesurteil für Attentäter

Teheran. Nach einem tödlichen Attentat auf eine für Muslime heilige Stätte in der Millionenstadt Schiras ist im Iran ein Mann zum Tod verurteilt worden, berichtete das Justizportal Misan am Donnerstag. Dem gebürtigen Tadschiken werden unter anderem Zusammenarbeit mit der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS), Volksverhetzung und Aktionen gegen die Sicherheit des Landes vorgeworfen. Im August waren bei dem bewaffneten Angriff auf die schiitische Pilgerstätte Schah Tscheragh zwei Menschen ums Leben gekommen und sieben weitere verletzt worden. (dpa/jW)