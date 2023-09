Haiti: Beziehungen zu Kenia aufgenommen

Port-au-Prince. Haiti und Kenia haben diplomatische Beziehungen aufgenommen, wie Premier Ariel Henry am Mittwoch (Ortszeit) via X mitteilte. Der Schritt erfolgt inmitten internationaler Diskussionen über die Möglichkeit einer von Kenia geführten multinationalen »Einsatztruppe gegen Bandengewalt« in dem Karibikstaat. Der UN-Sicherheitsrat könnte in rund einer Woche darüber abstimmen, sagte ein US-Offizieller Anfang der Woche. Die nichtgewählte haitianische Regierung hatte erstmals im Oktober vergangenen Jahres um internationale Hilfe gebeten, die Bevölkerung protestiert seither gegen die geplante ausländische Einmischung. (Reuters/jW)