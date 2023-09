Parlamentswahl in Pakistan im Januar

Islamabad. In Pakistan soll Ende Januar ein neues Parlament gewählt werden. Die endgültige Liste der Wahlkreise werde am 30. November veröffentlicht, teilte die Wahlkommission am Donnerstag mit. In der letzten Januarwoche werde dann die Wahl abgehalten. Das pakistanische Parlament war am 9. August aufgelöst worden. Die Abstimmung hätte laut Verfassung eigentlich innerhalb von 90 Tagen stattfinden sollen, doch die Wahlkommission erklärte, sie benötige mehr Zeit, um nach der jüngsten Volkszählung die neuen Wahlkreise festzulegen. (AFP/jW)