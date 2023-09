Schüsse vor US-Botschaft in Beirut

Beirut. Vor der US-Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind Mitarbeitern zufolge am Mittwoch Schüsse gefallen. Es habe keine Verletzten gegeben, und die Botschaft sei sicher, erklärte der Sprecher der Vertretung, Jake Nelson, am Donnerstag. Nelson zufolge habe es am späten Abend nahe dem Eingang des schwerbewachten Gebäudes Kleinwaffenfeuer gegeben. Vor rund 40 Jahren, am 18. April 1983, war auf die US-Botschaft in Beirut ein schwerer Anschlag verübt worden. (dpa/jW)