UN-Übereinkommen zum Schutz der Meere

New York. Ein neues UN-Übereinkommen zum Schutz der Weltmeere ist am Mittwoch (Ortszeit) im Rahmen der UN-Generalversammlung von 67 Ländern unterzeichnet worden. Bevor es in Kraft treten kann, muss der Vertrag nun noch auf nationaler Ebene ratifiziert werden. Das Dokument gilt als wichtiges Instrument, um bis zum Jahr 2030 das im vergangenen Jahr vereinbarte Ziel zu erreichen, 30 Prozent der Land- und Meeresflächen der Erde unter Schutz zu stellen. Umweltgruppen sind der Meinung, dass das Abkommen bis spätestens 2025 vollständig in Kraft treten muss, um das Ziel zu erreichen. (Reuters/jW)