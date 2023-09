Mehr Flüchtlinge nach Griechenland und Zypern

Athen. Die Zahl der Asylsuchenden, die irregulär nach Griechenland und in die EU-Inselrepublik Zypern gelangen, ist gestiegen. Allein am Mittwoch seien 175 Menschen aus der Türkei zu den griechischen Inseln Lesbos und Samos übergesetzt, teilte die griechische Küstenwache am Donnerstag morgen mit. Wegen der deutlich erhöhten Zahlen Ankommender sei die Kapazität der Aufnahmelager auf Samos und der Insel Leros erschöpft. Vor der EU-Inselrepublik Zypern registrierte die Küstenwache 115 Menschen. Sie sollen an Bord von drei Booten aus Syrien gestartet sein, berichtete Zyperns Rundfunk am Donnerstag. (dpa/jW)