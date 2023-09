Chinas Außenminister zu Besuch in Russland

St. Petersburg. Der chinesische Außenminister Wang Yi ist mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg zu Gesprächen zusammengekommen. Angesichts der chaotischen internationalen Lage nimmt die Multipolarität der Welt zu, die wirtschaftliche Globalisierung bewegt sich gegen den Trend, Unilateralismus ist unhaltbar und Hegemonie ist unpopulär, wurde Yi in einer Mitteilung des Außenministeriums in Beijing vom Donnerstag zitiert. Putin erklärte, dass die derzeitige Entwicklung die strategische Einschätzung von Präsident Xi Jinping über die großen Veränderungen, die es seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat, voll und ganz bestätigt. Beide Seiten sollten die multilaterale strategische Zusammenarbeit stärken, die legitimen Rechte und Interessen beider Länder wahren und neue Anstrengungen unternehmen, um die Entwicklung der internationalen Ordnung in eine gerechte und vernünftige Richtung zu fördern. (dpa/jW)