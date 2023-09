ARD beschließt erste Schritte für »Reform«

Frankfurt am Main. Die ARD-Intendanten haben erste Schritte für die »Reform« des gebührenfinanzierten Senderverbunds auf den Weg gebracht. Auf ihrer Sitzung in Frankfurt am Main beschlossen sie am Donnerstag vergangener Woche drei multimediale Kompetenzcenter, in denen bestimmte Themenfelder federführend verantwortet werden sollen. Dies soll zu mehr »wirtschaftlicher Effizienz« führen. Den Angaben zufolge übernimmt der Norddeutsche Rundfunk das Kompetenzcenter Gesundheit. Der Südwestrundfunk und der Westdeutsche Rundfunk übernehmen das Kompetenzcenter Verbraucher; der Hessische Rundfunk, der Mitteldeutsche Rundfunk und der Südwestrundfunk das Kompetenzcenter Klima. Die Zentren sollen im ersten Halbjahr 2024 ihre Arbeit aufnehmen, die Inhalte von allen ARD-Sendern genutzt werden. (AFP/jW)