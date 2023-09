»Bard« bekommt KI-Faktenchecker

Mountain View. Der Chatbot »Bard« von Google soll Anwender künftig dabei unterstützen, falsche Angaben in den Antworten des KI-Systems zu erkennen. Antworten des Dialogsystems Bard könnten mit einem Klick auf eine Schaltfläche mit dem bunten ­Google-Logo überprüft werden, kündigte Google-Manager Jack Krawczyk am Dienstag an. Die Teile der Antwort, bei denen sich Bard seiner Sache sehr sicher sei, würden grün markiert. Passagen, bei denen Bard auch Informationen im Internet entdeckt habe, die die Aussage widerlegen könnten, würden orange eingefärbt. (dpa/jW)