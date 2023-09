Birmingham unter Aufsicht gestellt

London. Die konservative britische Regierung will Birmingham einer Kommission unterstellen, um die praktisch zahlungsunfähige Großstadt auf »Konsolidierungskurs« zu bringen. Der von der oppositionellen Labour-Partei geführte Gemeinderat sei seinen Pflichten nicht ausreichend nachgekommen, begründete das zuständige Kabinettsmitglied Michael Gove am Dienstag abend den Schritt. Die Stadt hatte sich Anfang September de facto für bankrott erklärt. Am kommenden Montag soll der Gemeinderat über einen Rettungsplan beraten. In Medien wurde bereits spekuliert, die Stadt könnte zum Verkauf von Gebäuden, Museen, Bibliotheken und Grundstücken gezwungen sein. (dpa/jW)