Sunak will Klimaziele aufweichen

London. Die britische Regierung will offenbar noch in dieser Woche weitreichende Pläne zur Aufweichung von Klimaschutzzielen bekanntgeben. Premierminister Rishi Sunak teilte am Dienstag abend mit, die Vorgängerregierungen seien »nicht ehrlich in bezug auf die Kosten und Nachteile« grüner Politik gewesen. Daher werde er in den kommenden Tagen eine »wichtige langfristige Entscheidung« über die Pläne des Landes zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen darlegen. (Reuters/jW)