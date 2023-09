Polizei stoppt zwei Neonazikonzerte

Dresden/Forst. In Sachsen und Brandenburg ist am Wochenende jeweils ein Rechtsrockkonzert durch die Polizei vorzeitig beendet worden. In Sachsen seien in der Nacht zum Sonntag mehrere Banner und Merchandise-Artikel mit verbotenen Symbolen entdeckt sowie neun Strafanzeigen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung gestellt worden. Zuvor stoppte die Polizei im brandenburgischen Forst einen Auftritt der Neonaziband »Kategorie C«, wie das Polizeipräsidium Brandenburg am Samstag abend mitteilte.(dpa/AFP/jW)