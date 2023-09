Mali: Kämpfe um UN-Stützpunkte

Bamako. Bei Zusammenstößen zwischen den malischen Streitkräften und der von Tuareg dominierten »Koordination der Bewegungen von Azawad« (CMA) in der Ortschaft Léré bei Timbuktu sind am Sonntag mindestens sieben »Terroristen« getötet worden, wie die Infoseite Afrik.com am Dienstag berichtete. Auf seiten der Regierungsarmee kamen demnach fünf Soldaten ums Leben, 20 wurden verletzt. Die CMA hatte unlängst einen 2015 mit Bamako geschlossenen Friedensvertrag für obsolet erklärt. Seitdem streiten beide Seiten um die Übernahme von Stützpunkten, die von der UN-Truppe Minusma im Rahmen ihres Abzugs aus Mali geräumt werden. (jW)