Libyen: Viele Geflüchtete unter Opfern

Bengasi. Hunderte Menschen haben am Montag in der durch eine Flutkatastrophe zerstörten Stadt Darna demonstriert und gefordert, dass die Verantwortlichen für das Desaster zur Rechenschaft gezogen werden, wie dpa am Dienstag berichtete. Infolge des Sturms »Daniel« waren vor einer Woche zwei Dämme in Darna gebrochen. Den Behörden wird vorgeworfen, diese nicht instandgehalten zu haben. Nach UN-Angaben wurden bisher allein in Darna rund 4.000 Todesopfer identifiziert, bei 400 soll es sich um Menschen aus anderen Ländern gehandelt haben, die Schutz, Arbeit oder eine andere Möglichkeit des Fortkommens suchten. (dpa/jW)