Trümmer von US-Kampfjet gefunden

Washington. Nach dem »Verschwinden« eines F-35-Kampfjets, aus dem sich der Pilot per Schleudersitz gerettet hatte, hat das US-Militär nun die Trümmer der Maschine entdeckt, wie AFP am Dienstag mitteilte. Demnach seien die Überreste des Flugzeugs in Williamsburg County im US-Bundesstaat South Carolina gefunden worden. Das betroffene Modell F-35 gilt als eines der modernsten Kampfflugzeuge der Welt und ist aufgrund von Tarnkappentechnik per Radar nur schlecht zu orten. Das »Verschwinden« des Flugzeugs habe im Internet für ungläubige Kommentare und Spott gesorgt, berichtete AFP. (AFP/jW)