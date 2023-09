Berlin: Polizei auf Klebstoffjagd

Berlin. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines Mitglieds der Klimaschutzgruppe »Letzte Generation« in Berlin hat die Polizei nach eigenen Angaben »mehrere hundert« Tuben Sekundenkleber beschlagnahmt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fand die Razzia am Montag in der Wohnung des 25jährigen im Bezirk Reinickendorf statt. Die »Letzte Generation« blockiert derzeit in Berlin wieder Straßen. Dabei kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten auf die Fahrbahn. Laut Polizei wurde die Durchsuchung durch Erkenntnisse ausgelöst, dass der Mann eine Charge mit Aushärtungsbeschleuniger für Sekundenkleber lagere und diese anderen Mitgliedern der Gruppe zur Verfügung stelle. (AFP/jW)