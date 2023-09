Heckler & Koch: Gründer angeblich nur »Mitläufer«

Oberndorf. Die Firmengründer der Waffenschmiede Heckler & Koch sind in der Nazizeit einer Studie zufolge »Mitläufer« gewesen. Edmund Heckler sei ein »Opportunist« gewesen, heißt es in der am Dienstag in Oberndorf vorgestellten Studie der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, die von der 1949 gegründeten Firma in Auftrag gegeben worden war. Ende 1939 war Heckler in die NSDAP eingetreten. Theodor Koch war Fördermitglied der SS. Er sei aber »kein engagierter Nationalsozialist« gewesen, behauptete Studienautorin Stefanie van de Kerkhof. Auch den dritten Gründer, Alexius Seidel, sehen die Autoren nicht als aktiven Nazi. (dpa/jW)