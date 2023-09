Kim Jong Un aus Russland zurück

Pjöngjang. Nach seinem mehrtägigen Besuch in Russland ist der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea wieder nach Pjöngjang zurückgekehrt. Das meldete die Agentur KCNA am Dienstag. Mit dem Besuch sei ein »neues Kapitel« in den Beziehungen zwischen Pjöngjang und Moskau aufgeschlagen worden. Kim habe die »kameradschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen« zu Russlands Präsident Wladimir Putin weiter vertieft. Zuletzt hatte Kim im russischen Fernen Osten eine Flugzeugfabrik und einen Militärstützpunkt besichtigt, bevor er am Montag mit dem Zug wieder die Grenze zur DVRK passierte. (AFP/jW)