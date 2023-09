Ramstein: Treffen der »Ukraine-Kontaktgruppe«

Ramstein. Unter US-Führung kamen am Dienstag zum fünften Mal Vertreter von rund 50 Staaten, die die Ukraine unterstützen, auf der US-Basis Ramstein zusammen. Für die BRD nahm die Parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD) teil. Mit Blick auf die Kämpfe in der Ukraine sagte sie: »Die kommenden Monate werden hart, sehr hart.« Über »Taurus«-Marschflugkörper sei bisher nicht gesprochen worden. Möller betonte, die BRD habe der Ukraine bislang Militärhilfe im Wert von acht Milliarden Euro geleistet und stehe damit in Europa an der Spitze und global hinter den USA auf Rang zwei. Bis Jahresende sollen zudem 10.000 ukrainische Soldaten in der BRD ausgebildet werden. Für den Winter will die Bundesregierung der Ukraine weitere Waffen und Ausrüstung im Wert von 400 Millionen Euro bereitstellen. US-Kriegsminister Lloyd Austin versprach nochmals Abrams-Panzer. (dpa/Reuters/jW)