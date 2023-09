Tödlicher Arbeitsunfall bei Mercedes

Stuttgart. Ein Arbeiter ist nach einem Unfall in einem Werk von Mercedes in Stuttgart-Untertürkheim ums Leben gekommen. Ein 33jähriger wollte nach ersten Erkenntnissen eine Störung an einer Reinigungsmaschine beheben, die offenbar nicht richtig funktionierte. Dabei erlitt der Arbeiter schwerste Verletzungen, wie Medien am Freitag berichteten. Die Maschine sei demnach dazu da, große Motorteile zu reinigen. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Mittwoch von seinen Kollegen aus der Maschine befreit und von Rettungskräften vor Ort versorgt. Im Krankenhaus erlag er jedoch seinen Verletzungen. (jW)