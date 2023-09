Evergrande-Aktie erneut abgestürzt

Hongkong. Die Aktie des kriselnden chinesischen Baukonzerns Evergrande ist erneut abgestürzt. Bei Handelsbeginn am Montag morgen in Hongkong sackte der Wert um rund 25 Prozent ab. Die örtlichen Behörden hatten am Sonnabend mitgeteilt, dass eine nicht näher genannte Zahl an Mitarbeitern der Finanztochter Evergrande Wealth Management festgenommen worden sei. (AFP/jW)