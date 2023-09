Glocke vom ­Ettersberg

Im Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-­Dora warnt die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer vor dem Vormarsch »extrem nationalistischer, rassistischer und offen faschistischer Parteien« in vielen europäischen Ländern. Bernd Kant erinnert an die Anfänge des Buchenwald-Gedächtnislaufes in den Jahren 1957 und 1958. Ulrich Schneider schreibt über die faschistische Aktion »Arbeitsscheu Reich« von 1938. (jW)

Die Glocke vom Ettersberg, Jg. 63/Nr. 251, 12 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora e. V., Eckenheimer Landstr. 93, 60318 Frankfurt am Main, Telefon 0 69 / 5 97 05 24

Graswurzelrevolution

In der Septemberausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution stellt Horst Blume »alte koloniale Muster« und eine »Politik mit der Brechstange« im Verhältnis der Bundesregierung zu Namibia fest, wo eine der weltweit größten Anlagen für »grünen Wasserstoff« gebaut werden soll. Lou Marin schreibt über die »Zeremonien der Entwürdigung« im Zusammenhang mit rassistischer Polizeigewalt in Frankreich. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 52/Nr. 481, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

SoZ

Im Septemberheft der SoZ schreibt Adrian Mell über die »Wasserstoffstrategie« der Bundesregierung als Element der »Bewegung hin zu einem grünen Kapitalismus«. Klaus Meier fordert »scharfe Maßnahmen« gegen die »Katastrophe Kunststoffmüll«. Albrecht Kieser beschreibt, wie die Polizei in Köln-Mülheim gegen »unerwünschte« Menschen auf öffentlichen Plätzen vorgeht. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 38/Nr. 7+8, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

Mitteilungen

In den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) wirft Moritz Hieronymi einen Blick »auf den Sozialismusversuch Allendes und auf die verdeckte ›Regime-Change‹-Politik der USA«. Dokumentiert wird die Rede von Wolfram Adolphi bei der jährlichen Gedenkveranstaltung im Berliner Friedrichshain anlässlich der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. (jW)

Mitteilungen, Heft 9/2023, 37 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de