»Rückkehr des Heinrich-Heine-Denkmals«. Feier. Das Monument kommt in die Nähe seines ursprünglichen Standortes zurück, in die Friedberger Anlage schräg gegenüber dem Hochbunker, der 1942 von französischen Zwangsarbeitern auf dem Grund der am 9. November 1938 von den Faschisten zerstörten Synagoge gebaut wurde. Mit Stadtpolitikern, dem Heinrich-Heine-Chor und dem Theater Willy Praml. Mittwoch, 20.9., 14 Uhr. Ort: Hochbunker, Friedberger Anlage 5-6, Frankfurt am Main. Veranstalter: Initiative 9. November

»Gefährliches Leben«. Spielfilm aus Kuba. Um 1956 beschließt eine Gruppe junger Kubaner, gegen die Batista-Diktatur zu kämpfen. Die Freunde verlassen die Legalität und befinden sich bald in einem Kampf mit Polizei und Geheimdienst. Im Anschluss ein Gespräch mit dem Tourismusrat Orlando Ramos. Freitag, 22.9., 19 Uhr. Ort: Galerie Olga Benario, Richardstraße 104, Berlin. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba

»Christen im Widerstand gegen den Krieg. Am Beispiel von Erwin Eckert«. Eckert, religiöser Sozialist und evangelischer Geistlicher, war einer der konsequentesten Kämpfer gegen den Krieg. Er bot Hitler die Stirn – auch nach seinem Zuchthausaufenthalt, und trat nach 1945 für konsequenten Antifaschismus ein. Es sprechen jW-Autorin Horsta Krum, Friedrich-Martin Balzer und Reinhard Gaede. Anmeldung unter Marx-Engels-Stiftung@t-online.de. Sonnabend, 23.9., 11 Uhr, Ort: Süsterkirche, Güsenstraße 16, Bielefeld. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung Wuppertal