Tschechien: Protest gegen Regierung

Prag. Tausende Menschen haben am Sonnabend auf dem Prager Wenzelsplatz gegen die tschechische Regierung protestiert. Zu der Demonstration unter dem Slogan »Tschechien gegen die Regierung« hatten die erst im vergangenen Jahr gegründete Protestpartei PRO (»Recht, Respekt und Kompetenz«) und ihr Parteichef Jindřich Rajchl aufgerufen. Teilnehmer und Redner riefen die liberal-konservative Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala zum Rücktritt auf, weil sie nichts gegen die Teuerung unternehme. Auch Kritik an EU und NATO sowie an der militärischen Unterstützung Tschechiens für die Ukraine wurde laut. (dpa/jW)