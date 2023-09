BRD will unter US-Führung zum Mond

Washington. Die BRD hat als 29. Land das US-geführte Weltraumabkommen »Artemis« unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand am Donnerstag abend (Ortszeit) in der Residenz des deutschen Botschafters in Washington statt. Das Programm wurde 2019 aufgelegt, um bis 2027 Astronauten auf dem Mond landen zu lassen und Schritte in Richtung Mars vorzubereiten. NASA-Chef Bill Nelson freute sich »sehr, Deutschland in der Familie der ›Artemis Accords‹ willkommen zu heißen«. (dpa/jW)