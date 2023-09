Oppositionsführer in Thailand zurückgetreten

Bangkok. In Thailand ist der sozialdemokratische Politiker Pita Limjaroenrat als Vorsitzender der Wahlsiegerpartei MFP zurückgetreten. Er habe das Amt aufgegeben, »um den Weg für einen Abgeordneten freizumachen«, der die Opposition im Parlament anführen könne, erklärte Pita am Freitag bei Facebook. Da er als Abgeordneter suspendiert sei, könne er in der nahen Zukunft auch nicht Oppositionschef werden. Im Juli hatte Thailands Verfassungsgericht Pita als Abgeordneten vorläufig suspendiert, da er widerrechtlich Anteile an einem Fernsehsender besessen habe. (AFP/jW)