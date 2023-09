Verbot von Leiharbeit in Paketbranche machbar

Frankfurt am Main. Ein am Freitag veröffentlichtes Gutachten, erstellt für das Institut HSI der Hans-Böckler-Stiftung, empfiehlt ein Verbot von Subunternehmen und Leiharbeit in der Paketbranche. Die Gewerkschaft Verdi fordert ein solches schon lange. Wie die Stiftung am Freitag mitteilte, sei ein solches Verbot »rechtlich möglich« und könne gegen teilweise »extrem schlechte« Arbeitsbedingungen in der Branche helfen. Die Rechtswissenschaftler von der Hochschule Mainz weisen in dem Gutachten auf dramatische Zustände für Beschäftigte hin. So summiere sich der Reallohnverlust in der Branche in den Jahren 2009 bis 2020 auf durchschnittlich 15 Prozent. (jW)