Gasprom liefert LNG über Arktisroute nach China

Moskau. Der russische Gaskonzern Gasprom hat erstmals Flüssigerdgas (LNG) durch die Arktis nach China geliefert. Wie der Konzern am Freitag erklärte, habe der Tanker »Weliki Nowgorod«, der in Portowaja im Nordwesten Russlands ausgelaufen war, am Freitag die Anlandung seiner Ladung im Hafen Tangshan im Nordosten Chinas beendet. Die nördliche Route ermögliche eine erhebliche Verkürzung der Lieferzeit von LNG in die Länder des asiatisch-pazifischen Raums, erklärte Gasprom. Der Gaskonzern Nowatek, Nummer zwei nach dem russischen Branchenprimus Gasprom, hat bereits seit 2018 LNG auf diesem Weg verschifft. (AFP/jW)