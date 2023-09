Millionenstrafe gegen Onlinedienst Tik Tok

Brüssel. Die EU hat wegen Verstößen gegen europäisches Datenschutzrecht eine Millionenstrafe gegen den Onlinedienst Tik Tok verhängt. Die irische Datenschutzkommission DPC, die im Namen der EU handelt, erklärte am Freitag, das Unternehmen müsse 345 Millionen Euro zahlen. Der bei Jugendlichen sehr beliebte Dienst Tik Tok verstoße beim Umgang mit Daten Minderjähriger gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), so der Vorwurf der DPC. Die Behörde ist zuständig, da sich die Hauptniederlassung der Tochtergesellschaft des chinesischen Unternehmens Bytedance in Irland befindet. (AFP/jW)