USA: Großstreik in Autoindustrie

Detroit. In den USA bestreikt die größte Autogewerkschaft UAW erstmals in ihrer Geschichte gleichzeitig die drei großen Konzerne General Motors (GM), Ford und Stellantis (Chrysler). Der Ausstand begann am Freitag in drei Werken mit insgesamt 12.700 Mitarbeitern. Das von Ford ist in Wayne (Michigan), das von GM in Wentzville (Missouri) und das von Chrysler in Toledo (Ohio). UAW-Chef Shawn Fain rechnet mit einer notwendigen Ausweitung der Streiks auf weitere Fabriken. Die Gewerkschaft fordert 40 Prozent mehr Lohn, höhere Einstiegsgehälter und Betriebsrenten sowie Arbeitsplatzsicherheit. Sie vertritt in dem Streik 146.000 Mitarbeiter: 57.000 bei Ford, 46.000 bei GM und 43.000 bei Chrysler. Fain sagte am Freitag: »Wir kämpfen für das Wohl der gesamten Arbeiterklasse und der Armen«. (Reuters/jW)