Tunesien: Keine Einreise für EU-Delegation

Strasbourg. Eine Delegation des EU-Parlaments durfte nach Angaben der Abgeordneten nicht nach Tunesien einreisen. »Die Entscheidung der tunesischen Regierung ist ein Skandal ohnegleichen und zeigt, dass der autokratische Präsident und die Regierung sich weder einer Diskussion stellen noch mit Kritik auseinandersetzen wollen«, sagte der zur Delegation gehörende SPD-Abgeordnete Dietmar Köster am Donnerstag in Strasbourg. Die Reise war den Angaben zufolge von Donnerstag bis Sonnabend geplant. Damit sollte an eine Reise im vergangenen Jahr angeknüpft werden, denn das EU-Parlament habe sich über Rückschritte bei Menschenrechten und Demokratie besorgt gezeigt, teilte die fünfköpfige Gruppe mit. (dpa/jW)