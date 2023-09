Gaza: Sechs Palästinenser getötet

Gaza. Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen sind am Mittwoch abend sechs Palästinenser durch einen Sprengsatz getötet worden, 24 Personen wurden laut Gesundheitsministerium in Gaza verletzt. Nach Angaben des israelischen Militärs soll beim Versuch, einen Sprengsatz auf israelische Soldaten zu werfen, dieser inmitten von Demonstranten aufgekommen und detoniert sein. In Gaza selbst sei hingegen über eine »mysteriöse Explosion« berichtet worden. (dpa/jW)