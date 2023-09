Mindestens 40 Tote nach Luftangriff im Sudan

Shandi. Im Sudan sind bei einem Luftangriff in der Region Darfur mindestens 40 Menschen getötet worden, wie dpa am Donnerstag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium des nordostafrikanischen Landes miteilte. Demnach habe sich der Angriff am Mittwoch in der Stadt Njala ereignet und einen Markt getroffen. Am Wochenende waren in Al-Faschir und bei einem Luftangriff in der Hauptstadt Khartum mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt worden. Im Sudan leisten sich die Regierungsarmee und die konkurrierenden Schnellen Eingreiftruppen (RSF) seit April einen brutalen Machtkampf. (dpa/jW)