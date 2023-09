Putin von Kim Jong Un eingeladen

Seoul. Während seines Besuchs in Russland hat der Regierungschef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), Kim Jong Un, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gegenbesuch eingeladen. Kim habe die Einladung am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Osten Russlands ausgesprochen, und Präsident Putin habe sie mit Freude angenommen, berichteten nordkoreanische Medien am Donnerstag. Kims Besuch sei eine bedeutsame Gelegenheit, die kooperativen Beziehungen zwischen beiden Ländern auf ein höheres Niveau zu heben, wurde Kim zitiert. Beobachter hatten erwartet, dass Putin mit seinem Gast auch Waffengeschäfte besprechen werde. Ob entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden, ist offiziell nicht bekanntgegeben worden. (dpa/jW)