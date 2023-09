Aserbaidschanische Truppen vor Armenien

Jerewan. Die Republik Armenien im Kaukasus ist besorgt wegen eines großen Aufmarsches aserbaidschanischer Truppen an seinen Grenzen. Die Lage sei äußerst gespannt, sagte Ministerpräsident Nikol Paschinjan bei einer Kabinettssitzung am Donnerstag in Jerewan. Aserbaidschan nannte umgekehrt die Konzentration armenischer Truppen an der Grenze die größte Bedrohung für die Stabilität der Region. (dpa/jW)