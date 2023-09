BRD : BP plant Milliardeninvestition

London. Der Energiekonzern BP will bis 2030 seine Geschäfte in der BRD mit Investitionen von bis zu zehn Milliarden Euro ausbauen. Wie der Europa-Vorstandschef des Energieriesen, Patrick Wendeler laut Reuters-Meldung am Mittwoch erklärte, will sich der Konzern dabei »breiter« aufstellen. Die Raffinerien in Lingen und Gelsenkirchen sollten durch Investitionen in CO²-ärmere Verfahren und Produkte, etwa »nachhaltigen Flugkraftstoff«, gestärkt werden. In Lingen sollten 2030 davon rund 500.000 Tonnen jährlich hergestellt werden. BP hatte sich vor einigen Wochen mit einem Angebot von 6,8 Milliarden Euro den Zuschlag für zwei Offshore-Windprojekte in der Nordsee gesichert. (Reuters/jW)