Libyen: Mehr als 5.000 Tote nach Sturm

Bengasi. Nach den verheerenden Überschwemmungen sind im Osten Libyens auch am Mittwoch Leichen angeschwemmt worden. Das »Meer lädt ständig Dutzende von Leichen ab«, sagte Hichem Abu Chkiouat, Minister für Zivilluftfahrt in der für Ostlibyen zuständigen Verwaltung, gegenüber Reuters am Telefon. »Wir haben bisher mehr als 5.300 Tote gezählt, und die Zahl wird wahrscheinlich noch erheblich steigen und sich vielleicht sogar verdoppeln, weil es auch Tausende von Vermissten gibt«, fügte er hinzu. (Reuters/jW)