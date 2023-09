Britischer Arbeitsmarkt schwächelt weiter

London. Die Krise des Arbeitsmarkts in Großbritannien scheint sich fortzusetzen. Im Juli betrug die Erwerbslosenquote 4,3 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag bekanntgab. Das waren 0,1 Punkte mehr als im Monat zuvor. Im Dreimonatsschnitt bis Juli stieg die Arbeitslosigkeit um 0,5 Punkte an. Auch andere Kennziffern deuten auf eine weitere Schwächung hin. Die Erwerbsquote sank in den drei Monaten bis Juli um 0,5 Punkte auf 75,5 Prozent. Vor allem Vollzeitstellen waren betroffen. Die Zahl der offenen Stellen ging weiter zurück und fiel unter die Grenze von einer Million. (dpa/jW)