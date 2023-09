Total verlängert »Spritpreisdeckel«

Paris. Der Energiekonzern Total verlängert den »Spritpreisdeckel« an seinen Tankstellen in Frankreich über das Jahresende hinaus. Um die Kaufkraft der Bevölkerung zu schonen, bleibe der Preis für Benzin und Diesel bei maximal 1,99 Euro pro Liter gedeckelt, solange die Kraftstoffpreise hoch seien, teilte der Konzern am Dienstag in Paris mit. Total betreibt rund ein Drittel aller Tankstellen in Frankreich. Die Regierung unter dem Präsidenten Emmanuel Macron hatte es hingegen abgelehnt, wie im vergangenen Jahr während der Energiepreiskrise erneut Milliardensummen für Tankrabatte für die Bevölkerung aufzuwenden. (dpa/jW)